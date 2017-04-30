توفير أسماك بأسعار مخفضة لأهالي البحر الأحمر

البحر الأحمر - أحمد عوض:

طرح مشروع الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر اليوم، أسماك بأسعار مخفضة لبيعها للمواطنين بمدينة الغردقة، وذلك من خلال منفذ بيع المصنوعات أمام سوق الدهار بالمدينة .

وأكد مدير مشروع الثروة السمكية بالمحافظة، أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أصدر تعليماته بتوفير أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مدن المحافظة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل الأسر من أبناء البحر الأحمر، مضيفاً أن أنواع الأسماك المتوفرة اليوم هي: البياض، والبركودا والمكرونة وصرع، ويجري بيعها بسعر 11 جنيهًا للكيلو.