أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل -
ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور) -
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" -
جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نقابة الفلاحين تهنئ العمال بعيدهم السنوي.. وتشيد بخطاب السيسي

Google+ Print
نقابة الفلاحين تهنئ العمال بعيدهم السنوي.. وتشيد بخطاب السيسي نقابة الفلاحين تهنئ العمال بعيدهم السنوي.. وتشيد بخطاب السيسي

مصراوي Masrawy

النقابة العامة للفلاحين برئاسة حسين عبدالرحمن

القاهرة- (أ ش أ):

هنأت النقابة العامة للفلاحين برئاسة حسين عبدالرحمن، عمال بعيدهم السنوي، قائلة: "إن جموع الفلاحين يعتزون بالدور الوطني لعمال مصر بجانب المزارعين في دعم وتنمية والاقتصاد القومي"، داعية الله عز وجل أن يظل العمال والفلاحين دوما في عطاء دائم وأن يكونوا خلف الرئيس عبدالفتاح في مسيرة التنمية لبناء دولة قوية".

وطالب نقيب الفلاحين، الدولة بالالتزام باستمرار مساندة العمال والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية..قائلا "وفي المقابل أيضا على العمال مواصلة عملية الإنتاج والبناء في مختلف قطاعات التنمية للنهوض بالاقتصاد المصري حتى نستطيع معا أن نبني دولة قوية لنا والأجيال التي ستأتي بعدنا".

وأشاد حسين عبدالرحمن بكلمة الرئيس السيسي في عيد العمال والتي تضمنت الكثير من المعاني والدلالات المهمة تؤكد على فهم ووعي كاف لملف العمال والمصانع، قائلا: "إن الرئيس السيسي صارحنا بما يدور في خلده نحو مشاكل العمال وما يتطلبه الإنتاج من تشريعات تضمن حقوق العامل وصاحب العمل".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى