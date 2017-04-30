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كُتب تصنيع الدوائر الكهربائية ضمن أحراز المتهمين بـ"خلية أبراج الضغط"

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كُتب تصنيع الدوائر الكهربائية ضمن أحراز المتهمين بـ"خلية أبراج الضغط" كُتب تصنيع الدوائر الكهربائية ضمن أحراز المتهمين بـ"خلية أبراج الضغط"

مصراوي Masrawy

خلية أبراج الضغط

كتب - عمرو علي:

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، منذ قليل، نظر محاكمة 45 متهمًا، بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

وحوت أحراز قضية "أبراج الضغط العالي"، التي تحمل رقم 610 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا، وتضم 45 متهمًا، على كتاب عن كيفية تصنيع الدوائر الكهربائية، ومطبوعات خاصة بجماعة الإخوان.

كما ضمت الأحراز، جهاز لاب توب، وقطع حديدية، وخطوط محمول، وهاتف محمول وجهاز لقياس الضغط الكهربائي، وأسلاك ودوائر كهربائية.

وأنكر الدفاع، صلة المتهمين بالأحراز، وطلب الاطلاع على الكتب الخاصة بتصنيع الدوائر الكهربائية، وسمحت لهم المحكمة.

وقال الدفاع، إنها كتب خاضعة لقانون المطبوعات المصري، كما إنها كتب مصرح بتداولها.

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