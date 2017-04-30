بالفيديو.. أول ظهور لـ "صديق اليسا" بعد الجدل حوله ..يرد على منتقديه

تقرير وإعداد- هاجر حاتم:

تصوير- علاء أحمد:

انطلقت الجمعة فعاليات حفل "cairo fashion festival" بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع.

وشهد الحفل حضور مميز لمصور الموضة اللبناني "وديع النجار"، الذى اثار الجدل في الفترة الأخيرة فيما يخص علاقته بالفنانة اليسا، وكذلك أزياءه الجريئة، وكان لـ "مصراوي" لقاء خاص معه، رد فيها على الانتقادات التي تعرض لها، وزيارته لمصر.

وذكر "النجار" أن إليسا هي صديقته المقربة، يعرفها منذ أيام المدرسة، لهذا السبب علاقته بها مختلفة. أما عن الانتقادات فقال وديع "اللي بيقولي كلمة حلوة برد عليه، واللي بيقول كلمة مش حلوة ما برد عليه".

وعن الأزياء أوضح وديع أنه يحب ال "ستايل" وشكل اللبس المختلف، مثل الذي كان يرتديه بالحفل، خاصًة الماركات العالمية.