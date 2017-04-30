سيدة تترك رضيعًا داخل عيادة طبية بدمياط وتلوذ بالفرار

سيدة تترك رضيعًا داخل عيادة طبية
دمياط – محمد إبراهيم:
دمياط – محمد إبراهيم:
شهدت العيادة الطبية التابعة لقسم ثان بدمياط، اليوم الأحد، إقدام سيدة منتقبة على ترك طفل رضيع على أحد المقاعد المخصصة للمرضى وفرت هاربة.
وقال شهود عيان: "إن الفتاة أخبرت الممرضة المختصة بقسم الأطفال بأنها ستخرج للبحث عن زوجها لكنها لم تعد مرة أخرى، رغم مرور أكثر من 6 ساعات".
وأخطرت إدارة المستشفى قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع البلاغ.
وتحرر محضر بالواقعة وإيداع الطفل في دور الرعاية، لحين إتمام الإجراءات القانونية.
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