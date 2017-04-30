بالصور.. 15 شركة صينية تشارك في ملتقى التوظيف الأول بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، أن العمالة المصرية مفتاح التنمية في مصر، فأكبر استثمار هو الاستثمار في الموارد البشرية، التي تعدّ قوة كامنة لم تُستثمر بعد، لا سيما في ظل المشروعات المقامة في هذه المرحلة، خاصة مع الشراكة الصينية التي نعقد عليها أملاً كبيرًا، وذلك لأننا نعلم مدى جدية هذا الجانب.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الإسماعيلية، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعه قناة السويس، للملتقى التوظيفي الأول للشركات المصرية الصينية، كما أعلن طاهر أن جميع إمكانيات المحافظة مسخّرة لخدمة التعاون المثمر والفعّال من جامعة قناة السويس، مشيدًا بريادة الجامعة في هذا المجال وتعاونها المستمر، خاصة مع المشروعات القومية التي تقام في المنطقة.

وأضاف أن الجامعة تتبنى استراتيجية مُحكمة لتقديم خريج قادر على تلبية احتياجات تلك المشروعات الضخمة.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تتبنى فكرة ملتقيات التوظيف، وعقدت أكثر من ملتقى توظيفي وذلك لإيمانها بأن دورها لا ينتهي عند تخريج طلاب ذوي قدرات وكفاءات متميزة، ولكن لمحاولة خلق فرص عمل وتدريب لأبنائها الخريجين، حتى نعطي الطالب فرصة لتقييمه من قبل هذه الشركات الكبرى والجادة في التعامل مع الجامعة، وحتى يستطيع كل طالب التعرف على المهارات التي تطلبها هذه الشركات.

وأكد الدكتور حسن رجب، المشرف علي معهد كونفيشيوس وعميد كلية الألسن، أن الملتقى يشارك فيه ١٥ شركة صينية عاملة بمصر، أهمها شركة جوتشي، وهي أول شركة صينية في مصر للفيبرجلاس، والتي تمتلك أكبر مصنع في العالم في العين السخنة باستثمارات قدرها ٥٠٠ مليون دولار أمريكي بمختلف مجالات الإنتاج والصناعة.