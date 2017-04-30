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صفحة أسف يا ريس تكشف عن علاقة أسرة سائق علاء مبارك والملوخية بتواجده على مقهى شعبي ولعبه الطاولة بإمبابة بالأمس

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صفحة أسف يا ريس تكشف عن علاقة أسرة سائق علاء مبارك والملوخية بتواجده على مقهى شعبي ولعبه الطاولة بإمبابة بالأمس صفحة أسف يا ريس تكشف عن علاقة أسرة سائق علاء مبارك والملوخية بتواجده على مقهى شعبي ولعبه الطاولة بإمبابة بالأمس

كشفت صفحة “أسف يا ريس” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن سر تواجد “علاء مبارك” نجل الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” بمنطقة إمبابة، وجلوسه على مقهى شعبي ولعبه الطاولة مع مرتادي المقهى يوم أمس السبت، حيث أنه كان في زيارة لأسرة سائقه الذي توفى خلال فترة حبسه.

ونشرت “أسف يا ريس” صورة لعائلة سائق “علاء مبارك” أثناء زيارته لها، مشيرة إلى أن تلك الزيارة لأسرة سائقه الخاص، الذي توفاه الله خلال فترة حبسه بسجن طره، وذهابه إلى أحد المطاعم لتناول وجبة ملوخية، كانتا سبب تواجده بمنطقة إمبابة بالأمس.

 

وعلقت “أسف يا ريس” على الصورة بقولها، “علاء مبارك يزور أسرة سائقه المتوفى بمنطقة إمبابة، الذي وافته المنية أثناء فترة وجود جمال وعلاء مبارك بسجن طرة، وهذا كان السر في وجود علاء مبارك أمس السبت، بمنطقة إمبابة.. ده غير ملوخية البرنس طبعًا”.

 

المصدر : مصرفايف

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