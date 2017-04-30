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أسعار فوانيس رمضان 2017

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أسعار فوانيس رمضان 2017 أسعار فوانيس رمضان 2017

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الشهر الذي يتواصل فيه الكل ويتبادلوا الزيارات، وبمناسبة حلول شهر رمضان علينا نوفر لكم تقرير عن فوانيس رمضان التي تعتبر هي الفرحة الكبري بالنسبة للأطفال الصغار الذين ينتظرون هذا الشهر الكريم.

هناك زيادة في أسعار فوانيس رمضان 2017، نتيجة ما تتعرض إليه البلاد من أحداث، حيث يتراوح سعر فانوس رمضان هذا العام من 20 جنية وحتي 150 جنية، وذلك علي حسب المادة المصنوع منها سواء كانت من الخشب أو القماش الخيم.

 

يصل سعر الفانوس الشمعة إلي 100 جنية، والفانوس الخشبي الكبير بـ 120 جنية في حين أن الفانوس الصغير يكون بـ 70 جنيهاً، أما فوانيس الديكور تتراوح من 90 وحتي 150 جنية.

 

 

المصدر : مصرفايف

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