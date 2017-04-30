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عاجل.. وزير المالية يتخذ قراراً مفاجئاً الآن بشأن سعر الدولار والتنفيذ غداً ويحدد موعد الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار “فيديو”

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عاجل.. وزير المالية يتخذ قراراً مفاجئاً الآن بشأن سعر الدولار والتنفيذ غداً ويحدد موعد الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار “فيديو” عاجل.. وزير المالية يتخذ قراراً مفاجئاً الآن بشأن سعر الدولار والتنفيذ غداً ويحدد موعد الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار “فيديو”

في قرار مفاجئ لوزير المالية عمرو الجارحى، قرر الوزير تثبيت الجمركى عند 16.5 جنيه بداية من الغد الأول من مايو، وحتى نهاية الشهر، وجاء قرار الجارحي بعد مطالبات من المستوردين وأصحاب الشركات بتثبيت الدولار الجمركى، الأمر الذي استجابت له المالية اليوم لمنع تذبذب الأسعار بالنسبة للسلع المستوردة.

سعر الدولار الجمركي عن شهر مايو 2017

ويعتبر الدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

 

ومن جهة أخرى وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” الذي يذاع على قناة “cbc” أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أنه من بداية العام المالي المقبل في يوليو القادم سيتم خفض الدعم على البنزين والسولار، وفقا لخطة للإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن هذا ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.

 

 

 

المصدر : مصرفايف

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