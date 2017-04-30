ورشة عمل بـ"قنا الجامعي" حول مناظير جراحة الأطفال

قنا – عبد الرحمن القرشي:

نظم قسم الجراحة العامة بمستشفى قنا الجامعي، في الفترة من 29-30 أبريل 2017، ورشة عمل حول مناظير الجراحة العامة للأطفال، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد أبو اليسر محمد، عميد كلية الطب، والدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، بحضور الدكتور أكرم البطرني أستاذ جراحة الأطفال بطب طنطا، والدكتور محمد الصواف أستاذ جراحة الأطفال بطب طنطا. صرح بذلك الدكتور حمدي حسين رئيس قسم الجراحة العامة بطب قنا والمستشفى الجامعي.

من جانبه، قال الدكتور حمدي حسين: "إن ورشة العمل تلك تأتي في إطار خطة للارتقاء بمنظومة العمل بقسم الجراحة العامة بقنا الجامعي وإدخال التقنيات الحديثة بالقسم، وتفعيلاً لدور وحدة جراحة الأطفال التي تهدف إلى تقديم خدمة طبية مخصصة لأطفال الصعيد، في إطار اهتمام جامعة جنوب الوادي لتقديم الخدمات الطبية المخصصة، حيث تشهد الفترة المقبلة إنشاء مستشفى لطب الأطفال بدعم من الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، تأكيدًا على دور الجامعة في تطوير الخدمات الطبية المقدمة لإقليم جنوب الصعيد".

ولفت الدكتور نزار أبو حلاوة، مدرس جراحة الأطفال بطب قنا والمستشفى الجامعي، إلى أن ورشة العمل تتضمن إجراء 12 عملية جراحية لأطفال في مجال فتق الحجاب الحاجز، وتضخم بالطحال، والخصية المعلقة، والفتق الإربي، وإصلاح عيب خلقي بالقولون.