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انقطاع المياه عن مدينة أرمنت بالكامل في الأقصر

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انقطاع المياه عن مدينة أرمنت بالكامل في الأقصر انقطاع المياه عن مدينة أرمنت بالكامل في الأقصر

مصراوي Masrawy

انقطاع المياه

الأقصر - محمد محروس:

أعلن علي السيد محمد، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة الأقصر، عن ورود إخطار من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، يفيد بانقطاع مياه الشرب عن مدينة أرمنت بالكامل، وذلك اليوم الأحد الموافق 30 أبريل في تمام الساعة 12 مساء حتى الساعة الثانية صباحًا من يوم الاثنين الموافق 1 مايو.

وأضاف مسئول إدارة الأزمات، أن سبب الانقطاع يرجع إلى تغيير محبس المياه الخاص بمحطة مياه شرب أرمنت.

وجرى إبلاغ كل من رئاسة مدينة أرمنت، وإدارة للتنبيه على المخابز، وإدارة الصحة للتنبيه على المستشفيات، لاتخاذ التدابير اللازمة.

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