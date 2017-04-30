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وزير الطيران يستقبل طائرة "مصر للطيران" الجديدة بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

وزير الطيران يستقبل طائرة للطيران الجديدة

كتب- طه عبيد:

استقبل شريف فتحي، وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارة، الطائرة الثالثة الجديدة لمصر للطيران، بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بمطار القاهرة الدولي.

وتسلمت الشركة اليوم الأحد، طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800 NGs، قادمة من مطار مصنع رينتون بمدينة سياتل الإمريكية، وعلي متنها وفد الشركة المكلف بإنهاء اجراءات استلامها لتنضم إلي أسطول الشركة.

تحمل الطائرة رقم Ms 8585 وتسجيل حروف SU-GEH ورقم مسلسل MSN63800. وتم إنهاء كافة الاعتمادات اللازمة للطائرة ومنها تفتيش إدارة الطيران المدني الأمريكي FAA، والموافقة علي التصدير يليها اعتماد سلطة الطيران المدني المصري.

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