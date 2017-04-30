بالصور: منوف تتشح بالسواد| عرس يتحول لمأتم بعد وفاة العريس في ”الكوشة” وسط ذهول الحضور.. والأهلي تخرج في تشييعه في جنازة مهيبة

شيماء مصطفى

في واقعة مؤلمة، عاشت قرية جزي بمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، ليلة حزينة، بعدما تحول فرح الي مأتم، بعد وفاة العريس، “حسين علي دغش”، والذي يبلغ من العُمر 25 عاماً، بجوار عروسته ”بالكوشة”، وسادت حالة من الحزن والألم بين أهالي القرية، وبين أسرة العروسين.

هذا وقد شارك في تشيع الشاب حسين علي دغش، جميع أهالي قرية جزي بمركز منوف بمحافظة المنوفية، لمثواه الأخير بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير بالقرية، داعين الله أن يرزقه الفردوس الأعلى ويلهم أهلة الصبر والسلوان.

جدير بالذكر، أن الشاب “حسين علي دغش”، ابن الـ 25 عاماً، كان يتمتع بدماثة الخلق وحب أهالي قرية جزي وسمعته الطيبة بينهم.

هذا ويروى بدر دغش ابن عم المتوفي، وسط حالة من الحزن الشديد الذى خيم على القرية بأكملها بعد وفاة حسين وهو يجلس بالكوشة بجوار عروسته فى يوم الحناء، وقال إن ابن عمه كان يعمل سائقا على سيارة نقل، وأسرته بسيطة لأب مريض وأم ربة منزل وشقيق أكبر يعمل بالجزارة، وأسرة يعرفها الجميع بحسن السمعة والأخلاق.

كما أشار ابن عمه، إلى أنه قبل الوفاة بأسبوع كنا نجلس أمام المنزل مع عمى وأولاد عمى، وكان حسين يقول لوالدي ” الفرح ده مش هيكمل “، بطريقة هزلية، وكأنه كان يشعر بنهايته وأنه لن تكتمل فرحته بالزفاف على عروسته.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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