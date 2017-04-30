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ملك الأردن يبحث مع الرئيس عباس آخر تطورات القضية الفلسطينية

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ملك الأردن يبحث مع الرئيس عباس آخر تطورات القضية الفلسطينية ملك الأردن يبحث مع الرئيس عباس آخر تطورات القضية الفلسطينية

مصراوي Masrawy

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

عمان - (أ ش أ)

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد في قصر الحسينية، آخر تطورات القضية الفلسطينية، والتحركات الدبلوماسية والسياسية في المرحلة المقبلة على المستويين الإقليمي والدولي التي تهدف إلى إحياء عملية السلام للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن العاهل الأردني اطلع الرئيس الفلسطيني على نتائج المحادثات التي أجراها مؤخرا في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد بهذا الخصوص، وتم التطرق إلى الزيارة المرتقبة للرئيس عباس إلى الولايات المتحدة، وركز اللقاء على مبادرة السلام العربية التي تم إعادة إطلاقها خلال القمة العربية التي استضافتها المملكة، وأكد العاهل الأردني أن المبادرة تشكل الإطار الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وأكد الطرفان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس المحتلة لما تشكله المدينة من أهمية دينية وتاريخية للعرب والمسلمين، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدد هوية المدينة المقدسة وعروبتها.

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