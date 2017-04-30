7 أشياء لا تعرفها عن الدولة الوحيدة التي لا تسمع فيها «بكاء طفل»

"الفاتيكان".. تحتفظ تلك المدينة الصغيرة القابعة بقلب العاصمة الإيطالية روما بعدد من الأسرار الخاصة التي جعلتها دولة خاصة مستقلة، ومع زيارة البابا فرانسيس "بابا الفاتيكان" التاريخية لمصر، نستعرض فيما يلي عددًا من الحقائق المثيرة عن دولة الفاتيكان، حسبما ذكر موقع "التليجراف" البريطاني.

1- الخمر دولة الفاتيكان الأكثر استهلاكًا للخمر حول العالم، حيث يستهلك الفرد الواحد في المتوسط 74 لترًا سنويًّا، وهو ما يعادل 105 زجاجات خمر، أي ضعف ما يستهلكه الفرد في إيطاليا، وذلك وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن "معهد النبيذ"

Wine Institute. 2- أقصر خط سكة حديد افتتح البابا فرانسيس في سبتمبر عام 2015 أقصر خط سكة حديد في العالم يصل طوله إلى 300 متر فقط، وكان هذا الخط موجودًا منذ عام 1933 ولكن استخدامه كان مقتصرًا على زيارة الباباوات لإيطاليا فقط، ولكنه يستخدم الآن من قبل السكان والسياح.

3- أصغر دولة في العالم مع مساحة تصل إلى 0.44 كيلو متر مربع، تعتبر دولة "الفاتيكان" أصغر دولة في العالم، كما أنها الأصغر أيضًا من حيث عدد السكان، حيث يصل عدد مواطنيها إلى 800 نسمة فقط.

4- الدولة الأكبر في عدد السياح نظرًا لأن متاحف "الفاتيكان" تحتوي على أكثر المجموعات الفنية حول العالم؛ فإنها صاحبة العدد الأكبر من السياح عالميًّا، ويتجاوز العدد 5 ملايين ونصف سنويًّا.

5- العملة الخاصة تستخدم دولة الفاتيكان العملة الخاصة بها، وهي عملة اليورو والتي تأخذ شكل قطع معدنية دائرية تحمل صورة البابا.

6- حراس البابا يشمل طقم حراسة البابا الخاص 1355 جنديًّا سويسري مهمتهم تأمين البابا في دولة الفاتيكان، ويرتدون ملابس مخصصة ذات ألوان الأزرق والأحمر والأصفر والبرتقالي، تبدأ أعمارهم من الـ19 عامًا، ويصل طولهم إلى 174 سم على الأقل، ويحملون الأسلحة التقليدية مثل الرماح.

7- الأطفال الفاتيكان هي الدولة الوحيدة التي لا يمكنك أن تسمع فيها بكاء طفل، حيث إن جميع مواطنيها رهبان لا يتزوجون ولذلك لا يولد أطفال على أرض الفاتيكان، ولذلك تمنح الجنسية لمن يعمل بها ويصبح واحدًا من مواطنيها، ولكن بمجرد تركه لوظيفته تسحب منه الجنسية ويعود للإيطالية على الفور.