ضابط إسرائيلي يبحث عن نظيره المصري بعد إنقاذه من الموت خلال حرب أكتوبر

شيماء مصطفى

نشر ضابط إسرائيلي طبيب، شارك خلال حرب اكتوبر، مقالا بصحيفة "هاآرتس" يسأل فيه عن هوية ضابط مصري انقذه من الموت مرتين خلال حرب اكتوبر عام 1973.

وقال البروفيسور آفي عوري، إنه كاد أن يلقى حتفه أكثر من مرة، سواء برصاص الجنود المصريين، أو الموت عطشا، لكن ضابطا مصريا أنقذ حياته، وأعطاه الماء لكي يرتوي، كما منع الجنود من إطلاق النار عليه.

وبحسب الضابط الإسرائيلي، لم يستطع هو وزملاؤه أن يدافعوا عن النقطة الحصينة التي كانت على ضفة القناة، أمام طوفان الجنود المصريين أثناء عبورهم قناة السويس.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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