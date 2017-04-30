تشيلسي يهاجم حصون إيفرتون بـ«مثلث الرعب»

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أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق تشيلسي عن تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون، اليوم الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي «البريميرليج».
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: كاهيل - لويز- أزبيليكويتا
خط الوسط: ألونسو- ماتيتش- كانتي - موسيس
خط الهجوم: هازارد - كوستا - بيدرو
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ويخوض رونالد كومان المدير الفني لنادي إيفرتون اللقاء بتشكيلة تضم كلا من:
حراسة المرمى: ستيكيلينبيرج
خط الدفاع: باينز - جاجيلكا - ويليامز - هولجيت.
خط الوسط: جانا جايي - دافيز - باركلي - كالفيرت ليوين .
خط الهجوم: فالنسيا - لوكاكو.