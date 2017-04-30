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احذر تناول القهوة والشاي قبل "العلاقة الزوجية" لهذه الأسباب؟

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احذر تناول القهوة والشاي قبل "العلاقة الزوجية" لهذه الأسباب؟ احذر تناول القهوة والشاي قبل "العلاقة الزوجية" لهذه الأسباب؟
كثير من الرجال يتناولون المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، ولا يعلمون أن تلك المشروبات تؤثر على حياتهم بالسلب، ولعل أبرز تأثير لها ما قبل ممارسة العلاقة الزوجية.
 
فوفقًا لما نشره موقع "بولد سكاى" الهندى، فإن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل "القهوة والشاي"، قبل ممارسة العلاقة الزوجية بساعة واحدة يؤثر بالسلب على القدرة لدى الرجال، كما يعمل على زيادة احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا، بالإضافة إلى ذلك يعمل على تقليل تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وهو ما يقلل من الرغبة في ممارسة العلاقة الزوجية.
 
كما يعمل تناول تلك المشروبات على إهدار نسبة الحديد الموجود في الجسم، وكذلك العديد من الفتيامينات والمعادن الىخري، وهو ما يشكل خطورة على الرجال أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.
 
المصدر : صدى البلد

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