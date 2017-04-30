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البرلمان يصيغ مشروع قانون يسمح للموظف بصرف رصيد الإجازات بدون رفع قضايا وتثبيت علاوة 15% للمعاشات

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البرلمان يصيغ مشروع قانون يسمح للموظف بصرف رصيد الإجازات بدون رفع قضايا وتثبيت علاوة 15% للمعاشات البرلمان يصيغ مشروع قانون يسمح للموظف بصرف رصيد الإجازات بدون رفع قضايا وتثبيت علاوة 15% للمعاشات

أعلن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب “محمد وهب الله”، عن صياغة اللجنة لمشروعين جديدين بقوانين، الأول منها يتضمن آلية لصرف رصيد الإجازات للموظفين العاملين بالدولة بدون رفع قضايا، بينما يتضمن مشروع القانون الثاني، تطبيق علاوة دورية بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

وأضاف “وهب الله” من خلال تصريحات صحفية، أن قانون المعاشات يهدف إلى تقريب الفوارق بين ما يحصل عليه الموظف من مرتبات، وبين ما يتقاضاه من المعاشات، مؤكدا على أنه سيتقدم بمشروعي رصيد الإجازات للموظفين، وتطبيق علاوة دورية للمعاشات بنسبة 15%، إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل.

 

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان المصري برئاسة الدكتور “علي عبد العال”، قام بإصدار العديد من القوانين التي تخدم العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، خلال الفترة الماضية.
 
 
المصدر : مصرفايف

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