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رفض «خاطر» عمله بالمسرح وخدع «رزان مغربي».. 14 معلومة حول محمد أنور

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احتفل الفنان محمد أنور أمس السبت بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى "نوران عاصم" بإحدى دور مناسبات أحد المساجد بمنطقة 6 أكتوبر، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعلى رأسهم الفنان أشرف عبد الباقى وعدد من زملائه ممثلى عروض ، بالإضافة إلى تواجد الفنان محمد عادل إمام والفنانة نرمين ماهر، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات عن أنور.


1- ولد يوم 7 يناير عام 1989.

2- عاش طفولته بمحافظة الإسكندرية ثم انتقل شابًّا إلى المنصورة، واتخذ بعد ذلك شقة بحي "المطرية".

3- التحق بكلية "الحقوق" بجامعة عين شمس"، وكانت بداياته من مشاركته بعروض مسرح الجامعة.

4- بعد التخرج  قرر الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

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5- تجمعه صداقة قوية بالفنانين مصطفى خاطر وحمدي الميرغني بحكم زمالتهم فى الجامعة، ووفقًا لحديثه مع خاطر ببرنامج "شكشك شو" كشف أنور عن موقف طريف وقع فيه مع خاطر، أبرزها طرده له من فرقة "تياترو مصر" بسبب عدم علم أنور بأنه رئيس الفريق مما اضطره للعمل بمحل ملابس وقتها، حتى عاد مرة أخرى للفرقة بعدما آمن خاطر بموهبته.

6- رمى خاطر بأنور من الترام بسبب إلحاحه الزائد على العمل معه المسرحية والإيمان بموهبته، وبعد رميه إياه قفز الأول عليه وأخذ يضربه.

 

7- تعرف أنور بعد ذلك على الفنان سامح حسين، وحصل على أول أدواره بالـ"سيت كوم" "راجل وست ستات" مع أشرف عبد الباقي عام 2009.

8- انتقل مع أشرف عبد الباقي من فرقة "تياترو مصر" إلى عروض "مسرح مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر" بعد تصفية الفريق، وأشيع حوله ارتباطه بزميلته سارة الدرزاوي.

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Arabstoday-محمد-أنور

 

9- اتفق أشرف عبد الباقي مع سارة وأنور على تنفيذ "مقلب" بالفنانة رزان مغربى من خلال برنامجه "جد جدًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، بخداعها بأنهما ارتبطا وقررا الزواج، وتعاملا على أنهما حبيبين في مفاوضات حول إجراءات الزواج وسط ضحكات الجمهور، وأعلن أشرف بنهاية الحلقة لرزان عن حقيقة "المقلب" قائلاً: "هما شاطرين، عاملين إنهم متجوزين، بس هما الاتنين فشلة".

 10- نفى أنور، بعد تداول العديد من رواد "السوشيال ميديا" المشهد الرومانسي بينه وبين سارة بأحد عروض المسرح،  شائعة ارتباطه بها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، قائلاً: "يارب تتجوزي بقى عشان الناس تصدق إننا مش مرتبطين والله".

انور وسارة

 

11- أول أعماله السينمائية كانت فيلم "أوشن 14"، وكان بطولة جماعية لفرقة "مسرح مصر"، ولاقى نجاحًا واسعًا عند عرضه.

12 - شارك بمسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس، بشرى، إيمان العاصي، عزت أبو عوف والمخرج محمد النجار، بالإضافة إلى المسلسل الإذاعي "ثلاثي أضواء الراديو" الذي أذيع بشهر رمضان الماضي.

ثلاثي أضواء الراديو

 

13 - دخل ضمن السباق الرمضاني للعام الماضي بمسلسله مع زملائه بـ"مسرح مصر" بعنوان "صد رد"، كما شارك مسبقًا فى مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثاني مع الفنان أحمد مكي.

14-  ظهر كضيف شرف بعدة أعمال فنية منها مسلسل " لهفة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، وفيلمي "حسن وبقلظ" و"جحيم في الهند".

أنور وشيماء سيف

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