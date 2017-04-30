«الجمل» عن دعم «صندوق الطوارئ»: دليل على تحسين ظروف العاملين

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أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إعلان الرئيس السيسي بدعم صندوق طوارئ القوى العاملة بمبلغ قدره 100 مليون جنيه «تقليد محمود» اتبعه لدعم العمال.

وكان السيسي أعلن خلال احتفاله بعيد العمال، اليوم الأحد، عن دعم صندوق الطوارئ بمبلغ قدره 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر».

وأشار عبد المنعم الجمل، في بيان له، إلى أن تأكيد الرئيس على أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، ودليل قاطع على اهتمام الدولة نحو تحسين ظروف العاملين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسن ملحوظ.

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وطالب «الجمل» من البرلمان سرعة إنجاز التشريعات العمالية وفي مقدمتها مشروع قانون العمل والتنظيمات النقابية، وكذلك ما تحدث عنه الرئيس بشأن الاقتصاد غير الرسمي.

ولفت إلى أن وجود مظلة تشريعية تساعد بشكل كبير في ضبط منظومة العمل، وسيكون لها المردود الإيجابي على العمال، وكذلك أصحاب الأعمال.

وأوضح عبد المنعم الجمل، أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ركز على العمالة غير المنتظمة وهذه بداية مبشرة لعمال اليومية والعمالة الموسمية، وتأكيد على أن الدولة تسعي لتوفير كافة الحماية اللازمة من خلال التأمينات الصحية، وكذلك التأمينات الاجتماعية.