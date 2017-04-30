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طلب إحاطة لوزير البترول بشأن تعيين نجلة وزير الأوقاف

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طلب إحاطة لوزير البترول بشأن تعيين نجلة وزير الأوقاف طلب إحاطة لوزير البترول بشأن تعيين نجلة وزير الأوقاف

التحرير

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تقدَّم النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ضد وزير البترول المهندس طارق الملا حول تعيينه ابنة وزير الأوقاف في إحدى شركات البترول.

وتساءل أشرف رحيم، في بيان له عن أسباب تعيين ابنة وزير الأوقاف الحاصلة علي ليسانس آداب إنجليزي في شركة بترول رغم أنها حديثة التخرج دفعة 2016 في الوقت الذي يعاني فيه آلاف من خريجي كليات الهندسة قسم بترول وتعدين من عدم الحصول علي وظائف.

وقال رحيم: "أريد أن أعرف القواعد التي تم التعيين علي أساسها"، موضحًا أن التعيين في الوزارات والهيئات الحكومية لا يتم إلا بمسابقة رسمية وفقا لقانون الخدمة المدنية.

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وشدّد علي ضرورة أن تكون الشفافية والعدالة أساس عمل الوزير طارق الملا في قطاع البترول.

وتساءل النائب عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن تعيين أكثر من 188 موظفا وعاملا بمختلف شركات البترول في عهد طارق الملا فقط، رغم أنه الوزير الوحيد الذي لا يستجيب للنواب في أي طلب سواء تعيين أو نقل أو حتى تسوية حالة وظيفية

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التحرير

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