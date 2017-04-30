بشرى شلش لـ«الأدباء المصريين»: الأدب معيار لتقدم الشعوب وتحضر الأمم

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انتهت فعاليات الملتقى الثقافي لـ"رابطة الأدباء المصريين" أمس السبت، وكان على رأس الحضور الأمين العام لحزب المحافظين، الدكتور بشرى شلش.

حضر الملتقى الثقافي، مجموعة من الشباب والفتيات "الكتّاب والروائيين" من مختلف محافظات الجمهورية، بالمقر الرئيسي لحزب المحافظين بمنطقة وسط البلد، وشارك فيه الأعضاء المؤسسين لـ"رابطة الأدباء المصريين" ومنهم الدكتور محمود صلاح، رئيس لجنة شباب الإعلاميين، رئيس الرابطة، ومحمود وهبة ومحمود علام وأحمد الزيني وآية سعد الدين ووليد أحمد وإسلام عبدالله.

بدأ الدكتور بشرى شلش، كلمته التي وجهها لـ"الأدباء والكتاب والروائيين" قائلًا: "نهضة الأمة المصرية تعتمد على رقي ما تبدعونه من كتابات أدبية.. فالأدب ينير الطريق للمجتمع ويعد القاعدة الأساسية التي تنطلق منها الفنون والحضارات"، مدللًا على استمرار ملحمتي الإلياذة والأوديسة رغم كتابتهم منذ أكثر من 2800 عام.

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أضاف شلش: "هنا في حزب المحافظين علاقتنا بفكرة تبني النشاط الفني والأدبي والثقافي مترسخة منذ سنوات سابقة، فبدأنا في عام 2006 وأنشأنا ملتقى قرطام الثقافي.. انطلاقا من فكرة دعم الرسالة الثقافية بأدواتها المختلفة من الفنون والآداب"، مشددًا على دعم الحزب للرابطة، خاصة أن القاعة الكبرى لملتقى قرطام الثقافي ستتاح لاستضافة كافة المؤتمرات الأدبية والثقافية ولعقد اللقاءات والندوات والمسرحيات للرابطة وكافة الفنون التي من الممكن أن تستثمر في مسرح القاعة - والتي تتسع لـ 1200 فرد بالقاعة المغلقة.

يُذكر أن حزب المحافظين نظم العديد من الندوات الثقافية واستضاف خبراء في جميع المجالات من أجل تنمية وعي المواطن ثقافيًا واجتماعيًا ودينيًا، وينظم الحزب بشكل دوري مؤتمرات لوضع حلول حول الأزمات التي تواجه المجتمع المصرى، فى إطار استمرار تواصل الحزب مع الدولة المصرية من أجل تعزيز قدرات الدولة.