أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل -
ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور) -
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" -
جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

هبة هجرس تدعو دول أفريقيا لجعل 2018 عام ذوى الإعاقة

Google+ Print
هبة هجرس تدعو دول أفريقيا لجعل 2018 عام ذوى الإعاقة هبة هجرس تدعو دول أفريقيا لجعل 2018 عام ذوى الإعاقة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دعت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب، والمجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" الدول الإفريقية لتحذو حذو وإعلان عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة، ليصبح هذا العام عام الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع بلدان القارة.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقتها النائبة في ختام فعاليات الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقى، والتى عقدت بالعاصمة الجزائرية الجزائر بحضور عدد كبير من وزراء العمل والشئون الاجتماعية وممثلين عنهم والمعنيين بقضايا الإعاقة بـ48 دولة أفريقية وناقشت مسودة بروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى إفريقيا.

وأكدت هجرس، فى بيان لها، أنه في الوقت الذى يشهد واقع الأشخاص ذوى الإعاقة طفرات كبيرة في مستوى حصولهم على حقوقهم في كل دول العالم يصدمنا واقع أبناء هذه الشريحة في معظم دول القارة فمازالوا يعانون اشد المعاناة في الحصول على حقوقهم في فرص تعليم عادلة وفرص علاج وخدمات طبية تفى باحتياجاتهم ، ولم تخطوا معظم دول القارة خطوات جادة في مجال دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مختلف قطاعات الحياة ، كذلك فقد وقعت وصدقت دول افريقية عديدة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن ذلك لم يضاهيه تنفيذ هذه الدول لما جاء في الاتفاقية بشان ضمان حقوق هذه الشريحة.

شاهد أيضا

وقالت النائبة هبة هجرس "ونحن نشارك في اجتماعنا هذا بحضور الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بقضايا الإعاقة في معظم دول القارة  لتباحث اعلان بروتوكول الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في إفريقيا يعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر ليتوج جهود كبيرة بذلت وتبذل في مصر لدعم حصول أبناء هذه الشريحة على كامل حقوقهم واننى بهذه المناسبة ادعو كل دول القارة للحذوى حذو مصر وإعلان عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة دعما لحصول أبناء هذه الشريحة على حقوقها".

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى