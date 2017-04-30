هبة هجرس تدعو دول أفريقيا لجعل 2018 عام ذوى الإعاقة

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دعت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب، والمجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" الدول الإفريقية لتحذو حذو مصر وإعلان عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة، ليصبح هذا العام عام الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع بلدان القارة.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقتها النائبة في ختام فعاليات الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقى، والتى عقدت بالعاصمة الجزائرية الجزائر بحضور عدد كبير من وزراء العمل والشئون الاجتماعية وممثلين عنهم والمعنيين بقضايا الإعاقة بـ48 دولة أفريقية وناقشت مسودة بروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى إفريقيا.

وأكدت هجرس، فى بيان لها، أنه في الوقت الذى يشهد واقع الأشخاص ذوى الإعاقة طفرات كبيرة في مستوى حصولهم على حقوقهم في كل دول العالم يصدمنا واقع أبناء هذه الشريحة في معظم دول القارة فمازالوا يعانون اشد المعاناة في الحصول على حقوقهم في فرص تعليم عادلة وفرص علاج وخدمات طبية تفى باحتياجاتهم ، ولم تخطوا معظم دول القارة خطوات جادة في مجال دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مختلف قطاعات الحياة ، كذلك فقد وقعت وصدقت دول افريقية عديدة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن ذلك لم يضاهيه تنفيذ هذه الدول لما جاء في الاتفاقية بشان ضمان حقوق هذه الشريحة.

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وقالت النائبة هبة هجرس "ونحن نشارك في اجتماعنا هذا بحضور الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بقضايا الإعاقة في معظم دول القارة لتباحث اعلان بروتوكول الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في إفريقيا يعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر ليتوج جهود كبيرة بذلت وتبذل في مصر لدعم حصول أبناء هذه الشريحة على كامل حقوقهم واننى بهذه المناسبة ادعو كل دول القارة للحذوى حذو مصر وإعلان عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة دعما لحصول أبناء هذه الشريحة على حقوقها".