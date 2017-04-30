تأكيدا لـ«التحرير».. وفد مصري في السعودية لتنفيذ «الربط الكهربائي»

التحرير

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توجه المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأحد، على رأس وفد مصري رفيع المستوى إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، لحضور ورشة العمل الثالثة للتعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء خلال يومي غدٍ الإثنين 1 مايو، وبعد غد الثلاثاء 2مايو.

وتأتي هذه الزيارة، تأكيدًا لما نشرته «التحرير» عن زيارة وفد مصري للسعودية خلال الأسبوع الجاري، في تقرير تحت عنوان هل تعيد «زيارة السيسي» مشروع «الربط الكهربائي» مع السعودية

وعادت العلاقات بين الجانبين فيما يخص مشروع الربط الكهربائي، لاسيما وأن المشروع تم تأجيله 3 مرات على خلفية الخلاف السياسي بين مصر والسعودية من إبربل من العام الماضي، فضلًا عن توقف أي مباحثات فيما يخص المشروع منذ شهر يناير الماضي، إلى أن زيارة الرئيس السيسي الأسبوع الماضي للملكة جاءت لتعيد الأمور إلى مسارها، ومن ثم عودة المشروع مجددًا بشكل متسارع.

وفي السيباق ذاته، أشاد الدسوقي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من قديم الأزل والتعاون المثمر، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة قد شهد نقلة نوعية متميزة وذلك بعد إقرار مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة لفريق التعاون السعودي المصري المشترك، مضيفًا أنه سيتم خلال ورشة العمل عقد عدد من الجلسات لمناقشة عدة موضوعات من خلال ستة محاور تتضمن مشروعات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة المتجددة، التدريب وتطوير الموارد البشرية، كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين، إدارة الأصول والمشروعات، الشبكات الذكية، كما سيتم استعراض تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

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وأوضح أن فريق التعاون المصري سيقوم بعمل زيارات ميدانية في الرياض والدمام للتعرف على مكاتب خدمات المشتركين ومراكز الاتصال، مراكز تدريب، مراكز التحكم بالشبكة، محطات توليد فضلًا عن عدد من مصانع المهمات الكهربائية.

وأضاف أن فريق التعاون المصري سيقوم خلال الجلسات بعرض الجهود المبذولة في مجال الربط المصري السعودي لسرعة إنجاز المشروع لما له من أهمية للجانبين، واستراتيجية الشركة القابضة في عدة نقاط منها تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالرد على الشكاوي، وتطوير منظومة التدريب، آليات تطبيق واحتساب القدرة غير الفعالة.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى التعاون القائم بين فريقي العمل المصري والسعودي، في مجال خدمة المشتركين يتم تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال أنظمة خدمات المشتركين وكيفية إدارتها لتحسين مستوى الخدمة.

يذكر أنه شارك في ورشة العمل الأخيرة، كلًا من الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات والتعاون الدولي، والمهندسة صباح مشالي وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والإتصال السياسي، والدكتور خالد الدستاوي وكيل أول الوزارة لشئون مكتب وزير وعدد من قيادات القطاع.