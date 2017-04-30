صيادو كفر الشيخ يستغيثون: «بحيرة البرلس محرمة علينا لصالح كبار التجار»

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كتب - عمرو الشامي:

أعرب عدد من الصيادين بمحافظة كفر الشيخ عن غضبهم بسبب منعهم من الصيد ببحير البرلس لعدم وجود أماكن مخصصة لهم في الميناء.

وفي مارس الماضي، تظاهر عشرات الصيادين أمام ديوان عام المحافظة؛ للمطالبة بإلغاء قرار سلطات ميناء البرلس والسماح لهم بالصيد، رافعين شعار "عايزين ناكل عيش"، ليخرج راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، بتصريحات أكد خلالها تشكيل لجنة لفحص الميناء، وبيان إذا ما كان يحتوي على أماكن لقوارب الصيادين أم لا؟.

وعقب مرور شهر، لم تتغير الأمور، مما أثار غضب الصيادين، إذ نظموا وقفة احتجاجية، أمس السبت، آملا في الاستجابة لمطالبهم.

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"هل ميناء البرلس به أماكن لسفن كبار تجار السمك ولا يوجد به مكان لفلوكة صغيرة؟"، يقول شوقي عمارة، صياد، إنهم لا يريدون سوى الإنفاق على أبنائهم، ومساواتهم بباقي الصيادين في موانئ دمياط ورشيد وبورسعيد، مؤكدا امتلاكهم كافة التراخيص وأوراق التفتيش البحري والزراعة التي تتيح لهم الصيد في ميناء البرلس.

ويضيف إسماعيل شوقي، صاحب مركب، أن المركب الواحدة توفر 3 فرص عمل، حيث أنها تقدر بـ 100 ألف جنيه، مقابل نصف مليون جنيه للمراكب الكبيرة.