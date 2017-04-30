صور| المتحدث العسكري: ضبط مهربين وتدمير 4 مخازن بداخلها سجائر مهربة

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تمكنت قوات حرس الحدود، اليوم الأحد، من ضبط من ضبط 5 سيارات دفع رباعى دون لوحات معدنية محملين بـ 12800 قاروصة سجائر مهربة، أثناء تنفيذ إحدى الداوريات بمنطقة «بحر الرمال الأعظم» بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عميد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم الأحد، أن القوات تمكنت من ضبط عدد (13) عربة دفع رباعي وعدد (2) دراجة نارية خاصة المهربين، وبتفتيش المنطقة المحيطة بالموقع تم اكتشاف وتدمير عدد (4) مخزن عثر بداخلهم على عدد (80000) قاروصة سجائر مهربة.

وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود تواصل ملاحقة العناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.

