فتح باب الحجز لرحلة طيران سوف تقلع عام 2018.. تعرف عليها

مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

تتنافس شركات الطيران لتقديم أفضل خدمة ممكنة لركابها، ومنها تقليل وقت الرحلات التي تستغرق ساعات طويلة وربما أيام، مثل السفر من أستراليا إلى أوروبا والتي تستغرق 4 أيام.

ولهذا أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس"، عن القيام بتجربة مثيرة بتسييرها لأول رحلة من أوروبا إلى أستراليا مباشرة دون توقف، يوم 25 مارس عام 2018، بحسب ما أفاد موقع "روسيا اليوم".

وقررت "كانتاس"، تحديد جدول زمني للرحلة التي ستنطلق من مدينة لندن إلى مدينة بيرث الواقعة في غرب أستراليا.

وقال آلان جويس، الرئيس التنفيذي للشركة: "لقد قلنا أن الشركة ستغير مجريات اللعبة، والأمر أصبح حقيقة واقعة، حيث أصبح مسار الكانجرو يتغير مع التكنولوجيا الحديثة، وكانت تستغرق الرحلة 4 أيام، يتخللها التوقف 7 مرات".

وأضاف "جويس"، "لكننا الآن قادرون على الربط بين بريطانيا وأستراليا برحلة واحدة دون توقف، ستستغرق الرحلة من مطار هيثرو في لندن، إلى بيرث، 17 ساعة دون توقف".

وستقوم الشركة بتسيير طائرة بوينج 787-9 Dreamliners، بالرحلة التي من المتوقع أن تكون هي ثالث أطول رحلة ركاب في العالم عند إطلاقها.

وستنقل الطائرة 236 راكبًا، وتتوقع الشركة أن تُشغل رحلات الطيران 14 مرة في الأسبوع، كما أن التذاكر أصبحت متاحة للبيع منذ الآن.

ومن المقرر أن تكون سعر الرحلة بداية من 1200 دولار، لكن متوقع أن ينخفض سعر التذكرة إلى 1000 دولار، خلال فترة عقد الصفقات، وفقًا للشركة.

وتتطلب الرحلات الجوية المباشرة دفع تكاليف أعلى، وهذا يرجع إلى التكلفة الإضافية للوقود، وستكون النوافذ على متن طائرة Dreamliner أكبر بـ 65% من تلك الموجودة على طائرات مماثلة. كما تستخدم الطائرة كمية أقل من الوقود بنسبة 20%، بالمقارنة مع الطائرات الأخرى.