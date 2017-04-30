بالأسماء.. نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لوظيفة كاتب بمسابقة مياه أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، اليوم الأحد، عن نجاح 104 من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب في الاختبارات العملية لمسابقة الشركة رقم 1 لعام 2016، والتي عُقدت بمعامل الحاسب الآلي بكلية التجارة جامعة أسيوط منذ أيام.

وقال اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، في تصريح صحفي: "إن الامتحانات أجريت لـ 198 شابًا وفتاة من المتقدمين للمسابقة والمستوفين لشروطها، نجح منهم 104 ورسب 83، فضلا عن 11 تغيبوا عن أداء الاختبارات لوظيفة الكاتب في تخصصات "السكرتارية ومُدخل البيانات".

وأوضح أبو صغير، أن تلك المرحلة من اجتياز الاختبارات العملية أهّلت الناجحين للتقدم للمرحلة الأخيرة، وهي المقابلة الشخصية والتقييم للتدريب للوصول للعدد المطلوب.

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