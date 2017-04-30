أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل -
ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور) -
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" -
جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد إغماء 25 طالبة.. رئيس جامعة بنها: لجنة للتحقيق في مشاجرة كلية الآداب

Google+ Print
بعد إغماء 25 طالبة.. رئيس جامعة بنها: لجنة للتحقيق في مشاجرة كلية الآداب بعد إغماء 25 طالبة.. رئيس جامعة بنها: لجنة للتحقيق في مشاجرة كلية الآداب

مصراوي Masrawy

كلية الاداب جامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، إنه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في مشاجرة طالبات قسم علم النفس بكلية الآداب، اليوم الأحد، والتي أسفرت عن إصابة 25 طالبة بإغماء، بعد رشهن بـ"سبراي" مخدر من جانب إحدى الطالبات بالقسم.

وأضاف لـ"مصراوي" أن اللجنة برئاسة الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب، وتضم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومدير الشؤون القانونية بالكلية.

ولفت إلى أن الطالبة "أميرة. ص. ت"، بالفرقة الثالثة، بقسم علم النفس، قامت برش "سبراي" مخدر على زميلتها، خلال مشاجرة بينهن، ما أسفر عن إصابة 25 منهن بحالات إغماء، ونقلهن للعلاج بالمستشفيات.

وانتقل رئيس الجامعة إلى المستشفى الجامعي، للاطمئنان على الطالبات المصابات، والاستماع لمابسات الواقعة والمتسبب فيها.

اقرأ أيضا

ننشر أسماء طالبات جامعة بنها المُصابات بإغماء بسبب ''سبراي'' مخدر

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور)

ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور)

"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة"

"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة"

جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني

جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني