بعد إغماء 25 طالبة.. رئيس جامعة بنها: لجنة للتحقيق في مشاجرة كلية الآداب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، إنه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في مشاجرة طالبات قسم علم النفس بكلية الآداب، اليوم الأحد، والتي أسفرت عن إصابة 25 طالبة بإغماء، بعد رشهن بـ"سبراي" مخدر من جانب إحدى الطالبات بالقسم.

وأضاف لـ"مصراوي" أن اللجنة برئاسة الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب، وتضم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومدير الشؤون القانونية بالكلية.

ولفت إلى أن الطالبة "أميرة. ص. ت"، بالفرقة الثالثة، بقسم علم النفس، قامت برش "سبراي" مخدر على زميلتها، خلال مشاجرة بينهن، ما أسفر عن إصابة 25 منهن بحالات إغماء، ونقلهن للعلاج بالمستشفيات.

وانتقل رئيس الجامعة إلى المستشفى الجامعي، للاطمئنان على الطالبات المصابات، والاستماع لمابسات الواقعة والمتسبب فيها.

اقرأ أيضا

ننشر أسماء طالبات جامعة بنها المُصابات بإغماء بسبب ''سبراي'' مخدر