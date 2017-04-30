8 ملايين جنيه لإنشاء محطة تنقية بقرية الخير والنماء في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن إنشاء محطة تنقية مياه شرب نموذجية بقرية الخير والنماء، لخدمة القرى والنجوع التابعة لرئاسة الوحدة المحلية، بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه.

وأكد المهندس عبدالحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، في بيان له، تنفيذ حوالي 50% من الأعمال الإنشائية بالمحطة، لتدخل الخدمة أول أغسطس المقبل.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المحافظة، لتوصيل كافة المرافق الأساسية للقرى والنجوع.