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إصابة 18 عاملًا في حادث خلال عودتهم من حصاد القمح بأسيوط

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إصابة 18 عاملًا في حادث خلال عودتهم من حصاد القمح بأسيوط إصابة 18 عاملًا في حادث خلال عودتهم من حصاد القمح بأسيوط

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة ربع نقل - صورة أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أُصيب 18 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقلهم أثناء عودتهم من حصاد القمح، اليوم الأحد، بقرية دير الجنادلة، التابعة لمركز الغنايم في أسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمورمركز شرطة الغنايم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل قرية دير الجنادلة، حيث تبين أن اثنين من المصابين في حالة خطرة، وجميعهم يقيمون بقرية دكران بمركز أبوتيج.

تم نقل المصابين لمستشفى الغنايم المركزي وأسيوط الجامعي، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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