مميش: الانتهاء من تنفيذ أرصفة موانئ بورسعيد بالكامل أكتوبر المقبل

بورسعيد (أ.ش.أ):

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل بأرصفة ميناء شرق بورسعيد يسير بشكل جيد وسينتهي تنفيذ الأرصفة بالكامل أول أكتوبر القادم، يليه بدء العمل في الساحات، وستقوم الشركات العالمية التي تتولى تجهيز الساحات بزيارة لمسح الميناء يوم 9 مايو المقبل، على أن يتم تشغيل الميناء بالكامل يوم 30 يونيو 2018، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفريق مميش، في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "إن النقل البحري يمثّل العمود الفقري للاقتصاد القومي، ونسعى لجذب الخطوط الملاحية العالمية لتوفير العملة الصعبة من خلال تحسين مستوى الخدمات البحرية لتكون قادرة على توفير الخدمة للسفن العملاقة".

وأشار إلى أن أعمال التكريك التي شهدها ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة الماضية، وزيادة الغاطس بدائرة الدوران والأرصفة إلى 16 مترًا، سمح للميناء باستقبال السفينة الحاويات التابعة لتحالف خمسة خطوط ملاحية عالمية، ونأمل أن يعود ميناء غرب بورسعيد لوضعه الطبيعي ويشمل التطوير الساحات والأوناش".

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع، بنفسه وبشكل مستمر، أعمال التطوير التي تشهدها الموانئ المصرية التي سوف تعود في القريب العاجل لتأخذ موقعها الطبيعي في مصاف الموانئ العالمية، مشيرًا إلى أنه جرى التعاقد مع المكتب الاستشاري الهولندي العال لوضع مخطط عام لميناء غرب بورسعيد وفقًا للإمكانيات والساحات الموجودة، وسوف يتم تسليم المخطط خلال 15 يومًا لدراسته من خلال لجنة الموانئ بالهيئة، تمهيدًا لتنفيذه فورًا.