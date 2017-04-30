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بالفيديو- شروط ملئ استمارة مهرجان المكرونة بالباشاميل للدورة الثانية

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بالفيديو- شروط ملئ استمارة مهرجان المكرونة بالباشاميل للدورة الثانية بالفيديو- شروط ملئ استمارة مهرجان المكرونة بالباشاميل للدورة الثانية

مصراوي Masrawy

مهرجان-المكرونه-بالباشاميل

كتبت- ميرا ماهر

انطلقت، الخميس، فعاليات مهرجان المكرونة بالبشاميل وذلك بحديقة سفاري بارك بمنطقة المهندسين بالجيزة.

مهرجان المكرونة بالباشاميل هو مسابقة لتقديم أنواع مختلفة من المكرونة، وشارك فيها ٧ متسابقين، ٦ متسابقات وشيف من أصل ٣٠٠ متقدم.

تكونت لجنة التحكيم من الشيف يسري خميس، شيف آلاء الجبالي، وصاحب فكرة المهرجان محمد خالد، و داليا أحمد منظمة المهرجان.

 

وأوضحت رئيسة المهرجان داليا أحمد، وصاحب الفكرة محمد خالد من خلال الفيديو، الميعاد المحدد للدورة التالية للمهرجان، والتي من المنتظر التحضير لها خلال الثلاثة شهور القادمة.

كما أوضحا الشروط اللازم توفرها للتقدم والاشتراك بالمهرجان خلال الدورات القادمة، والتي تشمل صورة البطاقة والسن من 25 إلى 50 عاماً، بالإضافة إلى كيفية ملئ الاستمارة، والتي يمكن تحميلها من خلال صفحة المهرجان الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كما هو موضح .

 

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