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أبو الغيط يغادر إلى الإمارات للمشاركة في منتدى الإعلام العربي

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أبو الغيط يغادر إلى الإمارات للمشاركة في منتدى الإعلام العربي أبو الغيط يغادر إلى الإمارات للمشاركة في منتدى الإعلام العربي

مصراوي Masrawy

أبو الغيط يغادر إلى الإمارات

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، أحمد أبو الغيط - الأمين العام للجامعة العربية، الأحد، متجهًا إلى الإمارات، للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، الذي تستضيفه مدينة دبي غدًا، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الإمارات، ورئيس الوزراء وحاكم دبي.

ويُعد منتدى الإعلام العربي، الحدث الأبرز في الساحة الإعلامية العربية، والذي يسعى لفتح آفاقًا واسعة للحوار وتبادل الأفكار بشأن قضايا الإعلام في المنطقة والعالم.

واستقطب الحدث السنوى خلال مسيرته نخبة من أبرز الشخصيات الصحفية والإعلامية من مختلف أنحاء العالم، إضافةً إلى مجموعة من القيادات السياسية والأكاديمية والفكرية.

ويُشارك في المنتدى كل عام مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام، ورؤساء التحرير، وكُتاب الأعمدة، والأكاديميين، وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول العربية والعالم، وتطغى على كل جلسات وندوات المنتدى روح الحوار والانفتاح وثراء الأفكار، كما يركز المنتدى في كل عام على إشراك طلبة الجامعات وكليات الإعلام في جامعات الدولة في عدد من ورش العمل، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من المتطوعين من الشباب والشابات الإماراتيات من الكليات والجامعات .

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