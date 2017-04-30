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إيناسيو يطلب مهلة لحسم صفقة كابوريا

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إيناسيو يطلب مهلة لحسم صفقة كابوريا إيناسيو يطلب مهلة لحسم صفقة كابوريا

التحرير

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قال مصدر مسؤول بنادي ، إن البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، طلب مهلة لتقييم أحمد كابوريا، لاعب المصري البورسعيدي المرشح للانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح المصدر، أنه تم عرض اللاعب على إيناسيو خلال الأيام الماضية، لافتا بأ المدرب البرتغالي أكد رغبته في مشاهدة اللاعب بشكل أفضلح لتقييم مستواه جيدا، واتخاذ القرار النهائي.

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وكان ، قد أعلن أن كابوريا سيكون ضمن صفقات الزمالك الموسم المقبل، الامر الذي أثار غضب حسام حسن، المدير الفني للمصري البورسعيد، وشقيقه إبراهيم مدير الكرة، حيث أكدا استمراره في صفوف الفريق.

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التحرير

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