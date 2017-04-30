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بالصور.. مؤتمر صحفي لبطولة السفارات التي يستضيفها الأهلي

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إنه سعيد بتعاون النادي مع سفارة ألمانيا؛ من أجل تنظيم بطولة السفارات، وإن استضافة البطولة على ملاعب النادي بالشيخ زايد أقل ما يمكن أن يقدمه الأحمر لإنجاح البطولة.

وأضاف طاهر، للمركز الأعلامي بالأهلي أن هذا هو دور الأهلي، لتدعيم العلاقات بين الدبلوماسيين في .

وأوضح طاهر أن الأهلي لديه علاقات متميزة وقوية بكل الدول، وفي مقدمتها ألمانيا، مؤكدًا أن هناك حاليًا وفدًا من مؤسسة «شون كلينك» الألمانية الطبية يتواجد في الأهلي؛ لإكساب أطباء النادي خبرات طبية مهمة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي أقامته سفارة ألمانيا صباح الأحد بمقر السفارة بالقاهرة؛ للإعلان عن تفاصيل بطولة السفارات التي تنطلق خلال أيام ويستضيفها الأهلي على ملاعبه بالشيخ زايد.

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