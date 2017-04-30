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منحة 600 جنيه للعاملين بجامعة بورسعيد بمناسبة شهر رمضان

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منحة 600 جنيه للعاملين بجامعة بورسعيد بمناسبة شهر رمضان منحة 600 جنيه للعاملين بجامعة بورسعيد بمناسبة شهر رمضان

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مجلس جامعة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد مجلس جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، اجتماعه الشهري لمناقشة الموضوعات المطروحة بجدول أعمال مجلس الجامعة، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بمدينة بورفؤاد.

ووافق مجلس الجامعة، خلال الاجتماع، على صرف منحة 600 جنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما وافق المجلس علي منح درجة الدكتوراه لـ10 باحثين، منهم 8 بكلية التمريض، وباحث واحد بكل من كليتي رياض الأطفال والتجارة، بالإضافة إلى منح درجة الماجستير لـ17 باحثا، منهم 5 باحثين بكلية العلوم، واثنان من الباحثين بكل من كليات: التربية النوعية، رياض الأطفال، التجارة، التربية، والتمريض، وباحث واحد بكل من كليتي الهندسة والتربية الرياضية.

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