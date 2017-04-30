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أول كافيه "للبنات فقط" بالأقصر.. الحرية تحت شعار "لا رجال لا تدخين" ـ صور

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مصراوي Masrawy

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الأقصر – محمد محروس:

يعد إنشاء أول كافيه خاص بالبنات في الأقصر، خروجًا عن المألوف في مجتمع الصعيد، الذي يفرض قيودًا صارمة على المرأة، سواء في الخروج من المنزل، أو التعاملات اليومية، إلا أنه منح ميزة خففت من وطأة تلك القيود، بمنعه الاختلاط بين الرجل والمرأة داخله، ما أعطاه ثقة كبيرة من جانب فتيات المحافظة وذويهن.
 
انتقل "مصراوي" إلى أول كافيه للفتيات بمنطقة العوامية في الأقصر، حيث التقى بصاحبته نور أحمد، التي بدأت بأنها فكرة مميزة في الصعيد، إلا أن تطبيقها قبل ذلك بالإسكندرية والمنصورة، شجعها على خوض التجربة، مضيفة: "الفكرة رائعة، ولاقت استحسان جميع صديقاتي في الأقصر".
 
وتابعت صاحبة الكافيه: "حرصنا على أن يكون للمكان قوانينه، فكما منع دخول الرجال، منع أيضًا التدخين، ووفرنا كل المناخ اللي يخلي الستات والبنات قاعدين براحتهم، كما أن طاقم وعددهن 8 بالكامل من الفتيات".
 
وقد استحسنت فتيات الكافيه، فكرته، ورأين أنها تحقق لهن الحرية والجلوس بعيدًا عن تلصص أعين الشباب، بعد انتشار التحرش أو نشوب مشاجرات.
 
صفاء محمود، استحسنت الفكرة، وعلّقت عليها: "الفكرة حلوة طبعا، بس أهم حاجة منبصش بعد شويه نلاقي البنات بتشيش زي بعض محافظات بحري، إحنا برضو لينا تقاليدنا".
 
وأبدت مها محمود، إعجابها بالكافيه الجديد، وقالت لـ"مصراوي": "كده الستات تقعد على راحتها، تاكل وتشرب براحتها ويكون أهلها مطمئنين عليها لما تخرج".

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