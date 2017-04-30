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قوات حرس الحدود تحبط تهريب بضائع بمنطقة "بحر الرمال" بالقرب من ليبيا

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قوات حرس الحدود تحبط تهريب بضائع بمنطقة "بحر الرمال" بالقرب من ليبيا قوات حرس الحدود تحبط تهريب بضائع بمنطقة "بحر الرمال" بالقرب من ليبيا

مصراوي Masrawy

حرس الحدود تحبط تهريب بضائع بمنطقة بحر الرمال

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات حرس الحدود أثناء تنفيذ إحدى الداوريات بمنطقة "بحر الرمال الأعظم" بالقرب من الحدود الليبية، بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، من ضبط 5 عربات دفع رباعي بدون لوحات معدنية محملين 12800 قاروصة سجائر مهربة.

وقال العقيد أركان حرب، المتحدث العسكري، في بيان له الأحد، إنه تم ضبط 13 عربة دفع رباعى و2 دراجة نارية خاصة المهربين، وبتفتيش المنطقة المحيطة بالموقع تم اكتشاف، وتدمير 4 مخزن عثر بداخلهم على (80000) قاروصة سجائر مهربة.

وتواصل قوات حرس الحدود ملاحقة العناصر الإجرامية التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى  على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

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