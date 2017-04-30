غلق مطعم شهير بحدائق الأهرام لبيعه لحوم حمير

كتبت- ندى الخولي:

قررت محافظة الجيزة، غلق مطعم شهير بمنطقة حدائق الأهرام لقيامه بتجهيز الماكولات من لحوم الحمير مما يشكل خطورة داهمة على صحة المواطنين.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه لا تهاون مع المنشأت خاصة المطاعم والكافتيريات التي تقدم أطعمة وتتهاون في صحة المواطنين، مشدداً على وجود رقابة على مثل هذه المنشات وغلق أية منشاة يثبت بالدليل القاطع وجود مخالفة صحية بها.

وأضاف الدالي، أنه فور اكتشاف الواقعة بالمطعم الشهير فقد تم عن طريق أطباء ومفتشي مديرية الطب البيطري بالمحافظة أخذ عينة وتحليلها بمعمل بحوث الحيوان حيث أثبتت التحاليل أن اللحوم من الصفة الخيلية ( لحوم حمير ) وعليه تم أصدار قرار فورى بغلق المطعم وإحالة صاحبة إلى النيابة العامة.

في نفس الإطار، نجحت مديرية التموين بالجيزة في ضبط 32 طن أرز منتهي الصلاحية بالعمرانية لدى إحدى شركات توريد الأرز وتم التحفظ على الكمية وإحالة المسئول للنيابة العامة.