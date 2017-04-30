أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل -
ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور) -
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" -
جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غلق مطعم شهير بحدائق الأهرام لبيعه لحوم حمير

Google+ Print
غلق مطعم شهير بحدائق الأهرام لبيعه لحوم حمير غلق مطعم شهير بحدائق الأهرام لبيعه لحوم حمير

مصراوي Masrawy

غلق مطعم شهير بحدائق الأهرام

كتبت- ندى الخولي:

قررت محافظة الجيزة، غلق مطعم شهير بمنطقة حدائق الأهرام لقيامه بتجهيز الماكولات من لحوم الحمير مما يشكل خطورة داهمة على صحة المواطنين.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه لا تهاون مع المنشأت خاصة المطاعم والكافتيريات التي تقدم أطعمة وتتهاون في صحة المواطنين، مشدداً على وجود رقابة على مثل هذه المنشات وغلق أية منشاة يثبت بالدليل القاطع وجود مخالفة صحية بها.

وأضاف الدالي، أنه فور اكتشاف الواقعة بالمطعم الشهير فقد تم عن طريق أطباء ومفتشي مديرية الطب البيطري بالمحافظة أخذ عينة وتحليلها بمعمل بحوث الحيوان حيث أثبتت التحاليل أن اللحوم من الصفة الخيلية ( لحوم حمير ) وعليه تم أصدار قرار فورى بغلق المطعم وإحالة صاحبة إلى النيابة العامة.

في نفس الإطار، نجحت مديرية بالجيزة في ضبط 32 طن أرز منتهي الصلاحية بالعمرانية لدى إحدى شركات توريد الأرز وتم التحفظ على الكمية وإحالة المسئول للنيابة العامة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«التموين» تتسلم 237 ألف و358 طن قمح محلي وترفض 900 طن

«التموين» تتسلم 237 ألف و358 طن قمح محلي وترفض 900 طن

بالفيديو || وزير التموين يكشف حقيقة زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان

بالفيديو || وزير التموين يكشف حقيقة زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان

بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين بزيادة الدعم إلى هذا الرقم

بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين بزيادة الدعم إلى هذا الرقم

8 الصبح - حوار خاص مع د/على مصيلحي وزير التموين للحديث عن أزمة إرتفاع أسعار السلع

8 الصبح - حوار خاص مع د/على مصيلحي وزير التموين للحديث عن أزمة إرتفاع أسعار السلع