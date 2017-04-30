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لماذا قاطعت سيدة السيسي خلال كلمته باحتفالية عيد العمال.. وبماذا رد الرئيس؟

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لماذا قاطعت سيدة السيسي خلال كلمته باحتفالية عيد العمال.. وبماذا رد الرئيس؟ لماذا قاطعت سيدة السيسي خلال كلمته باحتفالية عيد العمال.. وبماذا رد الرئيس؟

مصراوي Masrawy

لماذا قاطعت سيدة خلال كلمته باحتفالية عيد ا

كتبت- نورا ممدوح:

قاطعت عضو نقابة الكيماويات بالسويس، ناهد مرزوق، الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال احتفالية عيد العمال، الأحد، مطالبةً إياه بتخصيص عام 2019 لأصحاب المعاشات، أسوة بتخصيص عام 2016 للشباب، و2017 للمرأة، و2018 لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت ناهد مرزوق - عضو نقابة الكيماويات بالسويس لـ"مصراوي"، إنها تحدثت للرئيس السيسي عن بعض المشكلات التي تواجه محافظه السويس، وطالبته بالنظر إلى مشكلات المرأه وحلها، وهو ما رد عليه الرئيس السيسي، قائلًا: "سيدات عظيمات".

ووافق الرئيس السيسي، على تعيين عام 2016 للشباب، وتعيين عام 2017 للمرأة، بعد الدعوى التي تبناها المجلس القومي للمرأة، فيما أعلن أن 2018 سيكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال المؤتمر الوطني الثالث للشباب، والذي أقيم بمحافظة الإسماعيلية الأسبوع الماضي.

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مصراوي Masrawy

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