الصحة: صرف 8.3 مليون كبسولة فيتامين "أ" للأطفال والأمهات خلال 3 أشهر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير وصرف 8 مليون و331 الف و500 كبسولة فيتامين "أ" للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ، وذلك للوقاية من أمراض سوء التغذية والعمل على تعزيز صحة الاطفال والامهات والحد من الوفيات ، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الدكتورة منى الناقة، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أنه تم توفير مستلزمات الإعاشة والتغذية ببعض المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان للأطفال المقيمين بدور الرعاية كما يتم القيام بالإشراف والمتابعة على مراكز الرعاية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للأطفال.

وأشارت رئيس قطاع الرعاية الأساسية، في بيان اليوم الأحد، إلى أنه تم المرور الاشرافي على 147 وحدة في 15 محافظة على مستوى الجمهورية تضمنت وحدات الرعاية الصحية الإساسية و الوحدات المدرجة ببرنامج رعاية اللاجئين السوريين بالإضافة الى الوحدات المدرجة ببرنامج ما حول الولادة والتغذية.

في سياق متصل، قالت رئيس قطاع الرعاية الاساسية إنه تم تدريب 715 من الفريق الطبي على أسس وقواعد الخدمات المقدمة للأم والطفل خلال ذات الفترة السابقة ، لافتة الى أن الدورات المقدمة تضمنت التدريب على برنامج تقصي وفيات الأمهات والرعاية العاجلة لمضاعفات الحمل والولادة بالاضافة الى برنامج دعم وحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية.