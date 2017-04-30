تمنى أن يكون «راهبًا» وعاقب من يتناول «اللحوم».. 20 معلومة عن «هتلر»

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"لا تقارن نفسك بالآخرين؛ فإذا قمت بذلك فأنت تهين نفسك"، واحدة من أشهر مقولات الزعيم الألمانى النازى أدولف هتلر، الذى ولد فى 20 أبريل عام 1889، وهو المؤسس الأول للنازية وحكم ألمانيا فى الفترة ما بين 1933 و1945.

1- على الرغم من افتتاح أول معسكر اعتقال لإبادة اليهود فى أواخر عام 1941 أى في فترة حكم هتلر، إلا أنه لم يزره على الإطلاق.

2- أول فتاة في حياة هتلر كانت يهودية وأحبها فى صمت، وبسبب نقص شجاعته لم يعترف لها بحبه أبدًا.

3- كان هتلر يعاني من مرض القولون العصبى، وكان يتناول 28 نوعًا مختلفًا من العقاقير لعلاجه.

4- هتلر قاد أول حملة في التاريخ لمكافحة التدخين.

5- أكد الموقع الأجنبي أن هتلر كان يعاني من مشاكل فى الجهاز التناسلى وأنه لم يكن يملك سوى خصية واحدة، كما أن البعض زعم بميول هتلر للمثلية الجنسية.



6- قصف هتلر منزل ابن أخيه في ليفربول، وهو ما اضطر ابن أخيه للانضمام إلى البحرية الأمريكية لمحاربته.

7- هتلر كان يعلق صورة لرجل الأعمال الأمريكي "هنري فورد" مؤسس شركة "فورد" للسيارات، وكان يصفه بـ"الملهم".





8- كان هتلر نباتيًّا، وكان يسن قوانين ضد تناول اللحوم.

9- الزعيم الألمانى تعرض للغرق فى عمر الـ4 سنوات فقط، وكان سيموت بالفعل؛ إلا أن كاهنًا أنقذه.



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10- أثناء وجوده بالسجن؛ كتب هتلر إلى شركة "مرسيدس" للسيارات يطلب اقتراض سيارة.

11- كان مرشحًا لجائزة نوبل للسلام عام 1939.

12- تمنى أن يصبح راهبًا.





13- في عام 1938 تصدر هتلر غلاف صحيفة "تايم" الأمريكية كرجل العام.

14- هتلر والإسكندر الأكبر ونابليون؛ جميعهم عانوا من فوبيا "الخوف من القطط".

15- كان هتلر مهتمًا بجمع آلاف التحف من اليهود لتشييد متحفًا بعد انتهاء الحرب.

16- هتلر لم يتعلم القيادة مطلقًا، ومع ذلك كان مسئولًا عن تطوير سيارات "فولكس فاجن" الألمانية.





17- رغب هتلر في أن يكون رسامًا؛ إلا أن أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا رفضته أكثر من مرة.

18- يعرف عن هتلر أنه متحدث لبق وذو كاريزما عالية، وكان يتمرن على إلقاء الخطب باستمرار ويصور نفسه أثناء التمارين.



19- كان يعتقد أن هتلر "جذابًا" للنساء، ومع ذلك فقد عاش عازبًا للتفرع للسياسة، ولكنه تزوج قبل انتحاره بيوم واحد من "إيفا براون".

20- في 30 أبريل عام 1945 انتحر الزوجان، وحرقت جثتيهما على بعد أمتار من تقدم الجيش السوفيتي في برلين.