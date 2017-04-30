«مكافحة التزوير»: يجب سن قوانين لمكافحة الغش في الدواء

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قال المستشار حسام أبو العلا، الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، إن المؤتمر السنوي الدولي الخامس لمكافحة التزوير في (الصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية) -المنعقد في الكويت من 30 إبريل حتى 1 مايو- يهدف إلى التوصية بسن تشريعات عربية وعالمية لمكافحة هذه الأزمة، لوضع حد لانتشارها مثل قوانين العلامات التجارية التي أصدرها مجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة الصحة العالمية، وتسليط الضوء على القوانين الاسترشادية ومناقشة دور الهيئات الرقابية الدوائية والغذائية ووحدات القياس والمعايرة والجمارك والأجهزة المعنية.

وأضاف أبو العلا، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه سيتم بحث إيجاد نظام عربي إفريقي موحد لظاهرة الأدوية المغشوشة، حيث وصل حجم تجارة الأدوية عالميًا إلى 800 مليار دولار.

وأكد الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أهمية نشر ثقافة التداوي، ودور الإعلام في التوعية بمخاطر الأدوية المغشوشة، وأنه لابد من التعاون بين الدول العربية لتطوير الصناعة الدوائية وإنتاج دواء عربي آمن وفعّال وبأسعار تتناسب مع الدخول في كل دولة، بما يحقق الأمن الدوائي العربي، ومواجهة التحديات التي تفرضها اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية على الدول العربية باستخدامها حقها في الترخيص الإجباري للأدوية.

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ولفت إبراهيم عباس نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، إلى أن المؤتمر يهدف إلى القضاء على ظاهرة الغش الدوائي في الوطن العربي، وعلي الحكومات العربية سن قوانين رادعة لمحاسبة الخارجين.

يذكر أن المؤتمر بدأت فعالياته اليوم الأحد، وحتى غدٍ الإثنين، بحضور الدكتور توفيق حوجة، والدكتور عبد الرحمن العوضي وزير الصحة الكويتي السابق، والدكتورة فاطمة السعيد مؤسس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.