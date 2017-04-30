فيديو| المراغي: عمال مصر حائط صد ضد أي تهديدات لتحقيق الاستقرار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة سرعة الانتهاء من قوانين التأمينات والمعاشات والتأمين الصحي، موضحًا أن الاتحاد نجح في التوسع في رعاية العمال المصريين في الخارج، ويستعد لإنشاء جامعة تكونولوجيا في مدينة نصر على مساحة 5 أفدنة، لتوفير الأيدي العاملة الماهرة.

وقال "المراغي"، في كلمة خلال الاحتفال بعيد عمال مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، إن عمال مصر هم وقود التنمية الشاملة في مصر، وحائط صد ضد أى تهديدات لتحقيق الاستقرار وأمن البلاد.

وأشار إلى أن عمال مصر يؤكدون أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين ووحدة نسيجهم الوطني، وتعطيل مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة، لافتًا أن المشروعات التنموية الجديدة هي ركيزة تدفع مصر نحول مستقبل أفضل.