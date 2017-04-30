مفتي الجمهورية: مصر قادرة على عبور التحديات الراهنة بالعمل والبناء

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مصر قادرة على عبور التحديات الراهنة التي تواجهها بالعمل والبناء بأيدي أبنائها الأبرار، الذين يبذلون الغالي والرخيص من أجل رُقِى البلاد ورفعتها.

ووجَّه شوقى علام، بمناسبة عيد العمال، التهنئةَ والتحية لعمال مصر في عيدهم، مؤكدًا أن عمَّال مصر هم بناة الوطن ومن أهمِّ قلاع التنمية التي يعقد عليها الأمل في عبور هذه المرحلة التاريخية المهمة في تاريخ مصر.

وأضاف مفتى الجمهورية، أن الإسلام حث على العمل والكسب الحلال وأعلى من شأنه، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: "فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" "الجمعة: 10"، وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده»، رواه البخاري.

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وأشار المفتى، إلى أن العمل والكسب الحلال كان دأب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد عملوا في مهن مختلفة ومتعددة، فقد عمل النبى صلى الله عليه وآله وسلم في رعي الأغنام وفي التجارة، وكذلك نبى الله آدم أبو البشر كان زارعًا، ونبى الله داود كان حدادًا، ونبى الله عيسى كان صبَّاغًا، ونبى الله إدريس كان خياطًا.

ووجَّه المفتى، رسالة إلى عمال مصر في عيدهم يحثُّهم فيها على الجِدِّ والاجتهاد في العمل والإخلاص فيه، وألا يركنوا إلى مَن يحاولون النَّيل من عزيمتهم وتثبيط همتهم التي بها يعلو شأن الوطن، مؤكدًا أن مصر الآن فى حاجة لكل يد تبنى وتعمر وتُنمى، وهو ما يضعنا جميعًا، رجالًا ونساءً وشبابًا وشيوخًا، أمام مسؤولية كبيرة تجاه مصر.