تكثيف حملات الرقابة البيطرية بأسواق القاهرة استعدادًا لرمضان

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بدأت محافظة القاهرة، الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، بتكثيف حملات التفتيش على محلات اللحوم والأسماك والدواجن، بكافة أحياء القاهرة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، للتأكد من صحة المعروض بالأسواق.

وشدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهر، خلال اجتماعه مع مديري الطب البيطري والتموين، لبحث الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع، وضبط الأسواق والتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع الشهر الكريم.

وطالب بمتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات ومتابعة الأسعار بها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

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من جانبه قال السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات على الأرقام (23646120 ـ 23649474) وفاكس 3647652، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال الشهر الكريم وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه سيتم تشديد الرقابة على محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحية المعروض منها، مشيرًا إلى أنه سيتم تكـثيف حـملات مكافحة الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة.