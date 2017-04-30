أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل -
ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور) -
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" -
جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تكثيف حملات الرقابة البيطرية بأسواق القاهرة استعدادًا لرمضان

Google+ Print
تكثيف حملات الرقابة البيطرية بأسواق القاهرة استعدادًا لرمضان تكثيف حملات الرقابة البيطرية بأسواق القاهرة استعدادًا لرمضان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بدأت محافظة القاهرة، الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، بتكثيف حملات التفتيش على محلات اللحوم والأسماك والدواجن، بكافة أحياء القاهرة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومباحث ، للتأكد من صحة المعروض بالأسواق.

وشدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهر، خلال اجتماعه مع مديري الطب البيطري والتموين، لبحث الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع، وضبط الأسواق والتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع الشهر الكريم.

وطالب بمتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات ومتابعة الأسعار بها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

شاهد أيضا

من جانبه قال السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات على الأرقام (23646120 ـ 23649474) وفاكس 3647652، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال الشهر الكريم وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه سيتم تشديد الرقابة على محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحية المعروض منها، مشيرًا إلى أنه سيتم تكـثيف حـملات مكافحة الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«التموين» تتسلم 237 ألف و358 طن قمح محلي وترفض 900 طن

«التموين» تتسلم 237 ألف و358 طن قمح محلي وترفض 900 طن

بالفيديو || وزير التموين يكشف حقيقة زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان

بالفيديو || وزير التموين يكشف حقيقة زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان

بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين بزيادة الدعم إلى هذا الرقم

بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين بزيادة الدعم إلى هذا الرقم

8 الصبح - حوار خاص مع د/على مصيلحي وزير التموين للحديث عن أزمة إرتفاع أسعار السلع

8 الصبح - حوار خاص مع د/على مصيلحي وزير التموين للحديث عن أزمة إرتفاع أسعار السلع