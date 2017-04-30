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وفد «الفاو» ينافش تحسين الأمن الغذائي في أسيوط

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وفد «الفاو» ينافش تحسين الأمن الغذائي في أسيوط وفد «الفاو» ينافش تحسين الأمن الغذائي في أسيوط

التحرير

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استقبل المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الأحد، وفدًا من بعثة "الفاو" المختصة بمشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية.

وقال "النجار"، إن الوفد عرض كافة الأنشطة المنفذة من المشروع، والذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة وذلك من خلال تدريب السيدات على استخدام المتاح داخل القرية لإعداد الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والتكلفة المنخفضة، وتدريبهم على بعض الاعمال البسيطة التي تستطيع أن تؤديها من داخل المنزل وتعود عليها بالربح.

وأشار الدكتور حسين جادين، ممثل الفاو الإقليمي، إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى تعليم الشباب الحرف اليدوية لعمل المشروعات الخاصة الصغيرة، وتوفير فرص العمل، والمساعدة في حل مشكلة البطالة، ومساعدة صغار المزارعين على الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية.

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وأضافت الدكتورة زهرة صالح، مدير المشروع، أنه تم اختيار 5 قرى في مركزي أبنوب والفتح، حيث بدأ العمل فعليا في 3 قرى.

وقال مدير عام الإرشاد الزراعي بأسيوط، إنه تم عمل برنامج لإعداد المدربين للمطبخ التغذوي من الفتيات بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، وعمل برنامج لزراعة الأسطح قدم فيه الدكتور أسامه البحيري، أستاذ زراعة الأسطح بجامعة القاهرة، شرحًا تفصيليًا لعدد من الزراعات المختلفة.

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التحرير

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