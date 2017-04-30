القبض على ٥ في واقعة سحل سيدة وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية بالشرابية

كتب - فتحي عمر:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، الفبض على ٥ متهمين بينهم 3 رجال في واقعة سحل سيدة بمنطقة الشرابية وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية، وذلك بتحريض من مقاول لإذلالها وإجبارها على عدم تهديده بمقاضاته للخلاف على شقة مشتركة بينهما.

وكشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل الواقعة لمصراوي، مُشيرًا إلى أن "د.ص"، اتهمت كل من "م.س"، ربة منزل، و"ع.م"، فتاة، و"م.ز"، عاطل، و"م.ز"، عامل، و"م.ر"، وهو صاحب العقار، ويعمل مقاولًا، بتعريتها وسحلها وتصوير فيديو لها وهي عارية لإجبارها على عدم الاختلاف على شقة ملك مقاول بمنطقة الشرابية وقام طفل بتصوير مقطع فيديو للواقعة فيما أجبره الأهالي على حذفه بعد ذلك قبل انتشاره في أيدي الأهالي.

أكد المصدر أنه تم القبض على المتهمين الخمسة وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأوضحت التحريات، أن صاحب العقار حرض المتهمين للاعتداء على السيدة بعد تهديدها بمقاضاته للاتفاق معه على تشطيب شقة وأخل معها ببنود الاتفاق.

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