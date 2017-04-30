أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل -
ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور) -
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" -
جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على ٥ في واقعة سحل سيدة وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية بالشرابية

Google+ Print
القبض على ٥ في واقعة سحل سيدة وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية بالشرابية القبض على ٥ في واقعة سحل سيدة وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية بالشرابية

مصراوي Masrawy

القبض على ٥ في واقعة سحل سيدة

كتب - فتحي عمر:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، الفبض على ٥ متهمين بينهم 3 رجال في واقعة سحل سيدة بمنطقة الشرابية وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية، وذلك بتحريض من مقاول لإذلالها وإجبارها على عدم تهديده بمقاضاته للخلاف على شقة مشتركة بينهما.

وكشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل الواقعة لمصراوي، مُشيرًا إلى أن "د.ص"، اتهمت كل من "م.س"، ربة منزل، و"ع.م"، فتاة، و"م.ز"، عاطل، و"م.ز"، عامل، و"م.ر"، وهو صاحب العقار، ويعمل مقاولًا، بتعريتها وسحلها وتصوير لها وهي عارية لإجبارها على عدم الاختلاف على شقة ملك مقاول بمنطقة الشرابية وقام طفل بتصوير مقطع فيديو للواقعة فيما أجبره الأهالي على حذفه بعد ذلك قبل انتشاره في أيدي الأهالي.

أكد المصدر أنه تم القبض على المتهمين الخمسة وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأوضحت التحريات، أن صاحب العقار حرض المتهمين للاعتداء على السيدة بعد تهديدها بمقاضاته للاتفاق معه على تشطيب شقة وأخل معها ببنود الاتفاق.

اقرأ ايضا:

تجريد سيدة في الشرابية من ملابسها وتصويرها عارية.. والأمن يكشف السبب

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| التضامن: الأوقاف تغلق مكاتب تحفيظ القرآن لهذا السبب

فيديو| التضامن: الأوقاف تغلق مكاتب تحفيظ القرآن لهذا السبب

بالفيديو.. «مكافحة الإدمان»: 80% من الجرائم ترتكب تحت تأثير المخدرات

بالفيديو.. «مكافحة الإدمان»: 80% من الجرائم ترتكب تحت تأثير المخدرات

فيديو| بائعو «الترجمان» للسيسي: «اعتبرنا زي بتوع البرجر وأنقذنا»

فيديو| بائعو «الترجمان» للسيسي: «اعتبرنا زي بتوع البرجر وأنقذنا»

بالفيديو.. أول ظهور لـ "صديق اليسا" بعد الجدل حوله ..يرد على منتقديه

بالفيديو.. أول ظهور لـ "صديق اليسا" بعد الجدل حوله ..يرد على منتقديه